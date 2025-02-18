Грантові структури намагаються зберегти контроль над судовою системою України, – Гаврилечко

20 лютого відбудеться засідання Вищої ради правосуддя (ВРП), на якому планується чергова спроба обрання голови органу. Цей процес може вплинути на подальше функціонування судової системи країни, вважає експерт Юрій Гаврилечко.
Як зазначає Гаврилечко у своєму дописі у Facebook, припинення фінансування USAID стало ударом для грантових організацій, які протягом десятиліть впроваджували в Україні реформи, що послаблювали державний апарат та передавали контроль над ключовими інституціями зовнішнім структурам.
Експерт наголошує, що якщо у ВРП знову переможе ставленик грантових організацій, це призведе до подальшого саботажу судових реформ, збереження старих схем впливу на судову систему та фактичного зовнішнього управління ключовими суддівськими призначеннями.
За словами Гаврилечка, наразі судова система України переживає серйозний кадровий дефіцит. У країні не вистачає майже половини суддів, що призводить до перевантаження тих, хто залишився, та затягування розгляду справ.
Як вирішення проблеми експерт пропонує три невідкладні кроки для відновлення незалежності судової системи:
На думку Гаврилечка, вибір голови ВРП стане ключовим моментом для судової системи України і покаже, чи залишиться правосуддя під зовнішнім контролем, чи країна повернеться до реального суверенітету.
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