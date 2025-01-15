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До санкцій ЄС проти білорусі приєдналися ще 8 країн

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До санкцій Європейського Союзу проти білорусі приєднались Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

Про це у вівторок, 14 січня, повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

Йдеться про санкції, які були запроваджені Радою Європейського Союзу 16 грудня 2024 року щодо 26 білоруських громадян і двох юросіб.

Обмежувальні заходи були введені "з огляду на ситуацію в білорусі та причетність білорусі до російської агресії проти України.

"Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради", - йдеться у заяві Ради ЄС.

санкції, Рада ЄС
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