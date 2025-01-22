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Мінсоцполітики не має наміру скасовувати виплати для людей з інвалідністю

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Міністерство соціальної політики заявило, що не має наміру скасовувати виплати для людей з інвалідністю. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українськi Новини.

"Усі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі. Жодних ініціатив щодо їх скасування немає", - заявило міністерство.

Міністерство зазначило, що інформація в ЗМІ про начебто можливе скасування виплат людям, які мають 2-гу або 3-тю групу інвалідності не відповідає дійсності.

Мінсоцполітики
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