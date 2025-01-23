Мінрозвитку: Послуга «єВідновлення» повністю відновила свою роботу

Послуга «єВідновлення» повністю відновила свою роботу після тимчасового призупинення через масштабну кібератаку державних реєстрів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

"Власники пошкодженого або знищеного житла можуть подати заяву на отримання компенсації через портал чи застосунок “Дія” або через Центр надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку зауважують, що для зручності громадян продовжено терміни бронювання сертифікатів на 30 днів – до 20 лютого 2025 року включно, що дасть змогу в спокійному режимі оформити угоди купівлі-продажу нового житла на зміну зруйнованого.