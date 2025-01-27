Укрметалургпром: Україна показала зростання у виробництві чавуну та сталі

У 2024 році світове виробництво чавуну та сталі дещо знизилося, однак Україна показала зростання та утримала свої позиції серед провідних виробників металургійної галузі.

Про це повідомляє "Укрметалургпром", посилаючись на дані Worldsteel.

За підсумками січня-грудня 2024 року у світі було вироблено 1391,49 млн тонн чавуну, що на 1,31% менше порівняно з 2023 роком. Лідером у цій сфері залишається Китай, який виплавив 851,74 млн тонн (на 2,30% менше, ніж у 2023 році), забезпечивши 61,2% світового виробництва.

Україна за цей період виробила 7,09 млн тонн чавуну, що на 18,1% більше, ніж у 2023 році. Це дозволило країні залишитися на 13-й позиції серед 40 провідних виробників.

Світове виробництво сталі у 2024 році склало 1839,45 млн тонн, що на 0,91% нижче показника попереднього року. Китай зберіг лідерство, виробивши 1005,09 млн тонн сталі, що становить 54,6% світового обсягу.

Україна виплавила 7,58 млн тонн сталі, що на 21,64% більше порівняно з 2023 роком. Це забезпечило їй 20-те місце серед 71 країни-виробника сталі.

Попри загальне скорочення виробництва у світі, українські металурги демонструють позитивну динаміку, що свідчить про ефективність роботи галузі навіть за умов складної економічної та політичної ситуації.