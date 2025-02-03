Угорщина дасть згоду на подальші санкції проти рф, але після домовленностей з Трампом

Лише після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом Угорщина дасть згоду на подальші санкції Євросоюзу проти рф.
Про це в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag повідомив міністр європейських справ Угорщини Янош Бока, який є однією з найближчих довірених осіб прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пише NTV.
Як він зауважив, ЄС має бути дуже обережним під час ухвалення нових каральних заходів проти росії.
Янош Бока наголосив, що повинна бути досягнута згода щодо значення і змісту нового пакету санкцій між країнами-членами ЄС та новою адміністрацією Трампа.
«Без такої угоди угорський уряд не бачить підстав для подальших санкційних рішень», – сказав він.
Бока зазначив, що Угорщина має великі сумніви щодо сенсу й користі санкцій проти рф, які не демонструють того ефекту, на який багато хто сподівався.
На думку міністра, якщо санкції залишаться назавжди, це також послабить економіку і конкурентоспроможність Європи, наприклад, через вищі ціни на енергоносії.
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