Кабмін оновив список товарів і послуг, що звільняються від оподаткування

Кабінет міністрів оновив список товарів і послуг, що звільняються від оподаткування. Це повинно сприяти розширенню можливостей для надання допомоги військовим і переселенцям.
Про це повідомило Мінсоцполітики.
У міністерстві зазначили, що сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Але він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників та внутрішньо переміщених осіб.
Так, волонтери можуть ввозити без податків транспортні засоби, безпілотні системи, засоби РЕБ та РЕР, комплектовання до них, засоби тактичної медицини тощо.
Згідно з оновленою постановою, були додані нові пункти "Медичні послуги" та "Послуги з освіти та науки". Це дасть учасникам бойових дій, військовослужбовцям, ветеранам і ВПО більше можливостей отримувати медичні та освітні послуги, фінансовані благодійниками на пільгових умовах.
Дані автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, станом на лютий 2025 року волонтери зареєстрували понад 150 тис. вантажів. Найчастіше ввозять продовольчі товари, паливо, технічні засоби, ліки та медичні вироби.
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