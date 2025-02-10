Кабмін змінив порядок виплат соціальних стипендій студентам та курсантам

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти. Зміни стосуються дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову 7 лютого 2025 р. № 125.
До цього часу право на соціальні стипендії мали студенти (курсанти) з числа усіх дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
Уряд установив, що право залишиться лише на студентів (курсантів) з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:
На даний час розмір соціальної стипендії становить 890 гривень.
Згідно з постановою, соціальні стипендії студентам (курсантам) першого року навчання до першого семестрового контролю призначаються без урахування рейтингу успішності та конкурсного бала, отриманого під час вступу до закладу освіти.
Протягом наступних навчальних семестрів соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам), які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності.
Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.
Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).
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