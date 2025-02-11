CNN: Келлог приїде з візитом до України наступного тижня

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.
Про це телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді, пише "Європейська правда".
За даними джерела телеканалу, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.
Телеканал не наводить жодних інших подробиць щодо візиту представника Трампа.
Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході розмови йшлося і про його майбутній візит.
Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.
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