Келлог: США будуть готові вислухати всі сторони, щоб сприяти гарантіям безпеки для України

Сполучені Штати не мають наміру тиснути на керівництво України у питанні ймовірної мирної угоди з росією.

Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келлог, його цитує Sky News.

За словами політика, ухвалювати рішення із цього приводу буде президент Володимир Зеленський та український народ.

США, у свою чергу, «будуть готові вислухати всі сторони», щоб сприяти гарантіям безпеки для України.

Келлог також зазначив, що підготовка до його візиту до України перебуває на стадії завершення.