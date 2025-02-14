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Bloomberg: Промислове виробництво Угорщини знизилося на 6,4% у річному вираженні

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В Угорщині впало виробництво батарей для електромобілів до трирічного мінімуму, або на 51% у річному вираженні у 2024 році. Про це пише агентство Bloomberg.

Угорський уряд зробив ставку на цю галузь, сподіваючись витягнути виробничий сектор із різкого спаду, який розпочався близько 2022 року. Завдяки державним субсидіям в країну вдалося залучити великих китайських виробників.

Акумуляторні заводи та виробництва, пов'язані з електромобільною індустрією в Угорщині, мають китайські NIO, BYD, CATL, EVE Power, Sunwoda та Huayou Cobalt. Деякі виробничі майданчики ще у стадії будівництва.

У результаті економіка Угорщини значною мірою стала залежати від реалізації акумуляторів для електромобілів китайських заводів, розташованих в країні. Послаблення інтересу до електромобілів у Європі призвело до зменшення обсягів виробництва на цих підприємствах, що негативно позначилося на ВВП Угорщини у першому півріччі 2024 року (падіння на 0,2%).

За підсумками 2024 року промислове виробництво країни знизилося на 6,4% у річному вираженні. Основними причинами стали спад в автомобільній галузі та сегменті електронного обладнання, підтверджує агентство Bloomberg із посиланням на дані угорського статистичного управління.

Bloomberg, Угорщина
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