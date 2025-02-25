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Захоплення одного квадратного кілометра української території обходилося росіянам у 316 млрд рублів, - ЗМІ

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Витрати рф на війну за три роки повномасштабного вторгнення склали 22,2 трлн рублів (близько $248,5 млрд), а захоплення одного квадратного кілометра української території обходилося росіянам у 316 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Журналісти зазначають, що у 2022 році державна дума рф заклала до федерального бюджету 4,7 трлн рублів на «національну оборону», у 2023 році сума зросла до 6,8 трлн рублів, а у 2024 році витрати на цю статтю склали вже 10,7 трлн рублів.

За підрахунками експертів аналітичної платформи Russia Matters при Гарвардській школі Кеннеді, з 2022 року росія окупувала українську територію площею 70,05 тис. квадратних кілометрів. Таким чином, один квадратний кілометр захопленої території України обходився росіянам у 316 млрд рублів.

Автори матеріалу зауважують, що це перевищує річні бюджети регіонів рф на 83%. Тільки 14 з 83 російських регіонів мають бюджети на рік, більші за 316 млрд рублів. Серед них москва, санкт-петербург, Татарстан, Башкортостан тощо.

Водночас в бюджет на 2025 рік закладено подальше збільшення витрат на війну до 13,5 трлн рублів – тобто 260 млрд рублів на тиждень. Чотири російські регіони – Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ – за рік витрачають менше коштів, ніж російська армія за один день на війну проти України (37,1 млрд рублів).

війна, витрати
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