Каллас: ЄС вже готує 17-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз (ЄС) вже готує 17 пакет санкцій проти росії задля посилення тиску на країну-агресорку.
Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
"Сьогодні ми ухвалили важливі рішення - 16 пакет санкцій, і ми продовжуємо працювати над 17 пакетом", - зазначила Каллас.
Вона додала, що міністри закордонних справ європейських країн обговорили нові ініціативи щодо посилення військової допомоги ЄС для України. За її словами, деталі обговорюватимуться під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня.
"Ми маємо поставити Україну в позицію сили. Україна має бути спроможною сказати "ні" поганій угоді", - зазначила Каллас.
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