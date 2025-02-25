Каллас: ЄС вже готує 17-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз (ЄС) вже готує 17 пакет санкцій проти росії задля посилення тиску на країну-агресорку.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогодні ми ухвалили важливі рішення - 16 пакет санкцій, і ми продовжуємо працювати над 17 пакетом", - зазначила Каллас.

Вона додала, що міністри закордонних справ європейських країн обговорили нові ініціативи щодо посилення військової допомоги ЄС для України. За її словами, деталі обговорюватимуться під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня.

"Ми маємо поставити Україну в позицію сили. Україна має бути спроможною сказати "ні" поганій угоді", - зазначила Каллас.