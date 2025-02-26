Литва: Європа залежна від трансатлантичних відносин

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що наразі немає варіантів заміни оборонного потенціалу США в Європі.
Про це він заявив у інтерв’ю німецьким ЗМІ, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".
Будріс вважає, що навіть якщо Європа почне з цього року витрачати 5% від ВВП на оборону – вона не наростить цей потенціал за п'ять чи 10 років.
"Ми залежні від трансатлантичних відносин. Тому нам потрібно шукати можливості для зміцнення наших зв'язків", – сказав він.
Очільник литовського МЗС підкреслив, що присутність США в регіоні критично необхідна, і Литва – не єдина країна, якій загрожує росія.
"Наше розуміння національної безпеки базується на двох основних речах – членство в НАТО і наші стратегічні відносини з США. Так, ми робимо це, тому що наші відносини з США є екзистенційними, але я сумніваюся, що ми єдині в Європі, кому також загрожує росія", – сказав міністр.
Литовський міністр зазначив, що якщо всі структури зруйнуються, і якщо НАТО зруйнується – "всі опиняться під загрозою і всі зіткнуться з екзистенційними загрозами".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023