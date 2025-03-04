Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мінсоцполітики: Діти з пільгових категорій зможуть отримувати соціальні виплати до 23 років

85

Відтепер діти з пільгових категорій зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-тирічного віку до 23-х років включно.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, передають Українськi Новини.

"Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і ПІСЛЯ досягнення 18-тирічного віку ДО 23-х років включно(незалежно від того отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після). Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії", - йдеться у повідомленні.

Відповідну постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян, ухвалив уряд.

Також, враховуючи, що при призначенні стипендій діти учасників бойових дій (УБД) могли стикатися з труднощами із наданням підтвердних документів, введено норму, яка дозволяє:

дітям УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Мінсоцполітики
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 4 марта 2025
Понедельник, 3 марта 2025
Воскресенье, 2 марта 2025
Суббота, 1 марта 2025
Пятница, 28 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023