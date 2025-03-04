Мінсоцполітики: Діти з пільгових категорій зможуть отримувати соціальні виплати до 23 років

Відтепер діти з пільгових категорій зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-тирічного віку до 23-х років включно.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики, передають Українськi Новини.
"Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і ПІСЛЯ досягнення 18-тирічного віку ДО 23-х років включно(незалежно від того отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після). Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії", - йдеться у повідомленні.
Відповідну постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян, ухвалив уряд.
Також, враховуючи, що при призначенні стипендій діти учасників бойових дій (УБД) могли стикатися з труднощами із наданням підтвердних документів, введено норму, яка дозволяє:
дітям УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
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