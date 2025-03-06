Нідерланди вкладають 700 млн євро в українські безпілотники

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили інвестиційний пакет у 700 млн євро в безпілотники. Про це глава уряду написав у соцмережі Х у середу, 5 березня.

"Важливо просто поговорити з президентом Зеленським про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - написав Схооф.

Він запевнив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі з російською агресією - політичнц, військову, фінансову та моральну.

У свою чергу Зеленський підтвердив факт переговорів зі Схоофом і назвав їх "плідними".

"Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Поінформував премʼєр-міністра про наші пріоритетні потреби", - написав президент у Телеграм.