Нідерланди вкладають 700 млн євро в українські безпілотники

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили інвестиційний пакет у 700 млн євро в безпілотники. Про це глава уряду написав у соцмережі Х у середу, 5 березня.
"Важливо просто поговорити з президентом Зеленським про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", - написав Схооф.
Він запевнив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі з російською агресією - політичнц, військову, фінансову та моральну.
У свою чергу Зеленський підтвердив факт переговорів зі Схоофом і назвав їх "плідними".
"Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Поінформував премʼєр-міністра про наші пріоритетні потреби", - написав президент у Телеграм.
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