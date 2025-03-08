Вартість біткоїна продовжує падіння, навіть після першого в історії саміту щодо криптовалют

Білий дім провів у п'ятницю перший в історії саміт щодо криптовалют. Однак незважаючи на це, ціна біткоїна все одно стала меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як пише видання, саміт зібрав лідерів індустрії, яка стала найбільшою групою донорів на виборах 2024 року. Метою заходу було підтвердити прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа зробити Сполучені Штати "криптостолицею світу". Крім того, офіційно відмовитися від жорсткого регулювання галузі, запровадженого за колишнього президента Джо Байдена.

Однак, деякі інвестори, очевидно, очікували більшого. Після завершення саміту ціна біткоїна впала на 4%, і за підсумками тижня, знизилася приблизно на 8%.