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На тлі погіршення відносин із США Канада розглядає можливість заміни постачальника винищувачів для своїх ВПС

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Канада розглядає можливість заміни постачальника нових винищувачів для своїх ВПС з американського Lockheed Martin на шведського Saab Gripen на тлі погіршення відносин із США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про в інтервʼю телеканалу CBC заявив міністр оборони Канади Біл Блер.

“Наші Військово-повітряні сили визначили винищувач F-35, як платформу, яку вони потребують. Але ми вивчаємо також й альтернативи - чи нам треба, аби всі ці літаки були саме F-35”, - зазначив Блер.

Канада два роки тому загалом замовила в американського виробника Lokheed Martin 88 літаків F-35 за 13,5 мільярда доларів. Перші шістнадцять винищувачів вже були оплачені й мають бути взяті на озброєння ВПС Канади на початку наступного року.

Блер зауважив, що Канада може прийняти ці перші 16 літаків, але решту закупити натомість у європейських виробників, зокрема шведської Saab Gripen. “Премʼєр-міністр попросив мене вивчити це питання й провести обговорення із іншими постачальниками, особливо, коли є можливість збирати ці літаки в Канаді”, - підкреслив міністр.

У тендері канадських ВПС Saab Gripen опинився на другому місці, поступившись саме Lockheed Martin. Утім шведська компанія пропонувала проводити часткову зборку літаків на території Канади й передати їй частину інтелектуальної власності, що дало б змогу проводити у Канаді і їх планове обслуговування.

Канада, Блер
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