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Макрон закликає країни ЄС припинити купувати американське оборонне обладнання

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Президент Франції Емманюель Макрон хоче переконати країни ЄС припинити купувати американське оборонне обладнання і натомість звернути увагу на європейських виробників.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він заявив у спільному інтервʼю кільком французьким ЗМІ.

Французький президент заявив, що хоче переконати інші європейські країни, які зараз "купують американське" військове обладнання, перейти на місцеві варіанти озброєння.

"Я маю намір піти і переконати європейські держави, які звикли купувати американське. Тим, хто купує Patriot, слід запропонувати франко-італійський ЗРК нового покоління SAMP/T. Тим, хто купує F-35, слід запропонувати Rafale. Це спосіб збільшити темпи виробництва", – пояснив він.

Макрон
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