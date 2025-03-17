Макрон закликає країни ЄС припинити купувати американське оборонне обладнання

Президент Франції Емманюель Макрон хоче переконати країни ЄС припинити купувати американське оборонне обладнання і натомість звернути увагу на європейських виробників.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він заявив у спільному інтервʼю кільком французьким ЗМІ.

Французький президент заявив, що хоче переконати інші європейські країни, які зараз "купують американське" військове обладнання, перейти на місцеві варіанти озброєння.

"Я маю намір піти і переконати європейські держави, які звикли купувати американське. Тим, хто купує Patriot, слід запропонувати франко-італійський ЗРК нового покоління SAMP/T. Тим, хто купує F-35, слід запропонувати Rafale. Це спосіб збільшити темпи виробництва", – пояснив він.