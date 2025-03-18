Німеччина готує військову допомогу Україні на 3 млрд євро

Пакет військової допомоги Німеччини для України на 3 млрд євро, який може бути незабаром розблокований, передбачає постачання зброї як у короткостроковій, так і більш віддаленій перспективі.
Про це сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу, пише Кореспондент з посиланням на Укрінформ.
"Переважно йдеться про системи (ППО) IRIS-T, які можуть бути виготовлені лише в найближчі два роки та потім поставлені. Йдеться про ракети для ЗРК Patriot, які також спочатку треба виготовити. Отже, це суміш боєприпасів, які можна доставити негайно, а також боєприпасів, які треба замовити зараз, щоб їх можна було доставити через один-два роки", - заявив він.
Гебештрайт зазначив, що виробництво систем IRIS-T зараз дуже завантажене. Очікується, що ці додаткові системи будуть доступні для передачі орієнтовно в 2027 році. Схожа ситуація і з ракетами для Patriot. Але боєприпаси для артилерії та інше, що також передбачається в пакеті, може бути доставлено вже найближчими тижнями.
Речник прогнозує, що якщо пакет може бути сформований "дуже швидко", до кінця березня.
"А потім нам доведеться почекати і подивитися, скільки часу займе процес, перш ніж деякі частини пакету можна буде доставити в найближчі кілька місяців", - додав Гебештрайт.
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