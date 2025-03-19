ЄС може ухвалити висновки саміту щодо України без підтримки Угорщини

Європейський Союз готується до сценарію, коли висновки саміту 20-21 березня стосовно України можуть бути схвалені без підтримки Угорщини, яка публічно виступила проти них.

Про це журналістам на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає з Брюсселя кореспондентка "Європейської правди".

За словами співрозмовника журналістів, висновки зустрічі лідерів Європейського Союзу цього тижня в частині України можуть бути ухвалені за тією ж схемою, що й на екстреному саміті на початку березня – рішенням 26 держав-членів.