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ЄС може ухвалити висновки саміту щодо України без підтримки Угорщини

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Європейський Союз готується до сценарію, коли висновки саміту 20-21 березня стосовно України можуть бути схвалені без підтримки Угорщини, яка публічно виступила проти них.

Про це журналістам на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає з Брюсселя кореспондентка "Європейської правди".

За словами співрозмовника журналістів, висновки зустрічі лідерів Європейського Союзу цього тижня в частині України можуть бути ухвалені за тією ж схемою, що й на екстреному саміті на початку березня – рішенням 26 держав-членів.

Євросоюз, Угорщина
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