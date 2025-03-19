Дипломат: ЄС не визнає і ніколи не визнаватиме незаконну окупацію територій України

Європейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію та окупацію українських територій Росією.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на своїй сторінці у соцмережі Х.

"росія намагається силою змінити кордони. Однак суверенітет і територіальна цілісність України захищаються міжнародним правом, а не є предметом переговорів. Європейський Союз не визнає і ніколи не визнаватиме незаконну окупацію та анексію Криму, Херсона, Запоріжжя, Донецька і Луганська. Ці території належать Україні", - підкреслила вона.