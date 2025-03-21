У МОЗ обіцяють знизити ціни ще на 273 медичних препаратів

Розширення програми Доступні ліки, забезпечення пацієнтів безоплатними препаратами у стаціонарі, прозоре ціноутворення на фармацевтичному ринку — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про поетапний план зниження та стабілізації цін на ліки, затверджений рішенням РНБО.
Цьогоріч заплановано наймасштабніше розширення програми Доступні ліки: до неї увійде понад 30 нових діючих речовин.
Наразі додано понад 50 нових торгових назв лікарських засобів, зокрема 23 — комбінованих препарати для лікування серцево-судинних захворювань.
Незабаром планується наступне оновлення. Наразі триває діалог з українськими фармвиробниками, які готові знизити ціни ще на 273 медикаментів.
«Маємо список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%», – повідомив очільник МОЗ.
Вік також додав, що з 1 березня врегульовано націнки для всіх препаратів, присутніх на українському ринку.
У подальшому фахівці планують запровадити механізм реферування цін на ліки та створити Національний каталог цін.
З переліком найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%, можна ознайомитися на сайті МОЗ.
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