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У МОЗ обіцяють знизити ціни ще на 273 медичних препаратів

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Розширення програми Доступні ліки, забезпечення пацієнтів безоплатними препаратами у стаціонарі, прозоре ціноутворення на фармацевтичному ринку — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про поетапний план зниження та стабілізації цін на ліки, затверджений рішенням РНБО.

Цьогоріч заплановано наймасштабніше розширення програми Доступні ліки: до неї увійде понад 30 нових діючих речовин.

Наразі додано понад 50 нових торгових назв лікарських засобів, зокрема 23 — комбінованих препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Незабаром планується наступне оновлення. Наразі триває діалог з українськими фармвиробниками, які готові знизити ціни ще на 273 медикаментів.

«Маємо список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%», – повідомив очільник МОЗ.

Вік також додав, що з 1 березня врегульовано націнки для всіх препаратів, присутніх на українському ринку.

У подальшому фахівці планують запровадити механізм реферування цін на ліки та створити Національний каталог цін.

З переліком найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%, можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Ляшко
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