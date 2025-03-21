Угорщина: Зараз вступ України до Європейського Союзу був би "величезним тягарем" для Європи

В Угорщині заявили, що блокуватимуть відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.
Про це заявив журналістам у кулуарах саміту ЄС в Брюсселі політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан, передає кореспондент "Європейської правди".
За його словами, Угорщина вважає, що зараз вступ України до Європейського Союзу був би "величезним тягарем" для Європи і для Угорщини.
"Ми бачимо, що лідери європейських інституцій та деякі лідери країн-членів прагнуть надати членство Україні до 2030 року. Тому ми вважаємо, що зараз саме час запитати угорський народ", – заявив він.
Він сказав, що Угорщина організувала "дуже особливий тип "референдуму", на якому угорський народ "перший в Європі" матиме можливість висловити свою думку щодо членства України.
Відповідаючи на запитання кореспондента "ЄвроПравди", Балаж Орбан підтвердив, що національні консультації щодо членства України в ЄС буде проведено "до літа", як вже повідомляв угорський міністр з питань ЄС Янош Бока.
Відповідно, Угорщина блокуватиме відкриття будь-яких кластерів у перемовинах з Україною про її вступ до ЄС, поки не буде оприлюднений результат національних консультацій.
"Маємо дочекатися завершення цього референдуму", – сказав Балаж Орбан.
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