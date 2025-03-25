Гетманцев: Виторг від роздрібної реалізації алкогольних напоїв у лютому зменшився

В Україні виторг від роздрібної реалізації лікеро-горілчаної продукції у лютому порівняно з січнем зменшився на 8% - до 11 млрд грн.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У лютому 2025 року виторг від продажу лікеро-горілчаної продукції склав 11 млрд гривень – на 1 млрд (8%) менше, ніж у січні 2025-го", - зазначив Гетманцев.

Зазначається, що порівняно з груднем 2024 року обсяг виторгу скоротився на 5,5 млрд грн (33%).

При цьому кількість виданих ліцензій за перші два місяці поточного року збільшилася на 18 435 одиниць порівняно із груднем 2024-го.

"Середня сума виторгу на 1 ліцензію у лютому 2025 року складає 106,8 тис. грн – на 8 тис. грн (7%) менше порівняно із січнем 2025-го", - повідомляється у пості.

Це на 88,3 тис. грн (45%) менше порівняно із груднем 2024 року.