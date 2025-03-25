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Гетманцев: НБУ в 2024 році провів 150 перевірок 17 ліцензіатів та донарахував 5,6 млн грн штрафів

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Національний банк України провів у 2024 році 150 перевірок валютних обмінників і наклав штрафи на 5,6 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Отримав відповідь від НБУ, відповідно до якої Нацбанк в 2024 році провів 150 перевірок 17 ліцензіатів та донарахував 5,6 млн грн штрафів. При цьому, у 2025 році НБУ фіксує зменшення кількості скарг, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Впевненість, яку ми не можемо розділити, а скарги, що приходять особисто до мене свідчать про те, що спочивати на лаврах, мʼяко кажучи, недосить", — написав Гетманцев.

Він також погоджується з НБУ щодо того, що основною проблемою валютного ринку залишаються нелегальні обмінники та телеграм-канали, які і далі активно функціонують, попри очевидні ознаки злочинної діяльності. Гетманцев зазначив, що звернення НБУ до Національної поліції ігноруються, і шахраї продовжують свою діяльність без жодних перешкод, уникаючи сплати податків.

"Очікую на результати розгляду звернення до Нацполу", — додав він.

Гетманцев
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