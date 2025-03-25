Гетманцев: НБУ в 2024 році провів 150 перевірок 17 ліцензіатів та донарахував 5,6 млн грн штрафів

Національний банк України провів у 2024 році 150 перевірок валютних обмінників і наклав штрафи на 5,6 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Отримав відповідь від НБУ, відповідно до якої Нацбанк в 2024 році провів 150 перевірок 17 ліцензіатів та донарахував 5,6 млн грн штрафів. При цьому, у 2025 році НБУ фіксує зменшення кількості скарг, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Впевненість, яку ми не можемо розділити, а скарги, що приходять особисто до мене свідчать про те, що спочивати на лаврах, мʼяко кажучи, недосить", — написав Гетманцев.
Він також погоджується з НБУ щодо того, що основною проблемою валютного ринку залишаються нелегальні обмінники та телеграм-канали, які і далі активно функціонують, попри очевидні ознаки злочинної діяльності. Гетманцев зазначив, що звернення НБУ до Національної поліції ігноруються, і шахраї продовжують свою діяльність без жодних перешкод, уникаючи сплати податків.
"Очікую на результати розгляду звернення до Нацполу", — додав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023