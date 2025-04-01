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Україні доводиться обирати найкраще з найгіршого: Клімкин прокоментував угоду про корисні копалини

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США вважають угоду про корисні копалини своєрідною гарантією безпеки для України, Київ має розглянути її з американського погляду, де Україна стає частиною суверенного фонду США. Таку думку міністр закордонних справ у 2017-2019 роках Павло Клімкін висловив у інтерв’ю LIGA.net.

Щодо варіантів угоди, колишній глава МЗС вважає, що Україна не має "класних варіантів" і доводиться обирати найкраще з найгіршого.

"Але я б змінив усю логіку спілкування з американцями. Американці розуміють цю співпрацю як важливий етап започаткування свого суверенного фонду. Якщо ми хочемо підіграти Трампу у хорошому сенсі, ми кажемо: "Трамп, цікава ідея, але ми хочемо розуміти нашу роль". Це не має бути грою в одні ворота", – висловився Клімкін.

На його думку, Україні цікаво бути частиною американського фонду, оскільки якщо цей фонд щось втратить, це буде "фундаментальною політичною поразкою" будь-якої з адміністрацій.

США, за словами Клімкіна, вважають угоду та включення до неї низки українських ресурсів своєрідною гарантією безпеки.

"Для них вони [такі гарантії безпеки] є більш логічними та кращими за жорсткі гарантії безпеки на кшталт НАТО", – сказав ексміністр, додавши, що Україна має побачити майбутню угоду не з погляду втрат, а з американського погляду, де Україна стає частиною суверенного фонду США.

Клімкін
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