Клімкін: У питаннях безпеки Україна не може спиратись лише на Європу

Україна не може спиратись лише на Європу у питаннях безпеки, а тому не можна остаточно відкидати роль Сполучених Штатів.

Американська підтримка є критичною важливою для України, коли ж спиратись виключно на Європу стало б шляхом повзучої капітуляції для України.

З такою думкою виступив колишній очільник МЗС Павло Клімкін в ефірі Radio NV.

На переконання Клімкіна, сьогодні в Європі багато хто “не бачить нас і нашу армію як гарантією безпеки” на європейському континенті.

«Бачить, скоріше, подразником або частиною проблеми в сенсі захисту Європи. І так, дійсно, за останніми опитуваннями в різних країнах 6−8−10% навіть теоретично готові захищати свої країни», – продовжує він.

Ексголова МЗС нагадує, що в США вже якийсь час “тролять” європейську модель, згідно із якою країни Європи витрачають на поліцію більше коштів, ніж на армію, оскільки роль правоохоронців потрібна щодня для збереження громадського порядку. Коли ж військові потреби власних армій в Європі “відсунуті в сторону”.

«Американці важливі для нас, і ми не можемо собі дозволити відкинути їх і спиратися тільки на сьогоднішню Європу. Як на мене, це шлях до повзучої капітуляції. Нам критично потрібні американці. Якими б вони складними насправді не були, яка б адміністрація не була б біля керма», – наголошує Клімкін.

Український дипломат вважає, що скандал в адміністрації президента США з витоком даних через месенджер Signal завдав “серйозного удару по довірі” до Америки. Це, на думку Клімкіна, може вказувати на недовіру команди президента США Дональда Трампа до офіційних закритих каналів.

Тому, вважає ексочільник МЗС, сьогоднішня американська система перебуває у стані турбулентності.

«І ця турбулентність також впливає на те, що Путін буде грати в свою гру. Буде дуже обережно розкладати свої карти, як любить казати Трамп, в різні кошики і на різні пасьянсні столи», – додав він.