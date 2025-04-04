Макрон: Масштаб і негативний характер нових американських мит вплинуть передусім на економіку США

Президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення американської адміністрації про запровадження 20-відсоткових мит на європейські товари жорстоким та необгрунтованим. Воно стане шоком для світової торгівлі та негативно вплине на самих американців.

Про це він сказав на початку зустрічі з представниками галузей, які найбільше постраждають від нових тарифних заходів, оголошених США напередодні, передає кореспондент Укрінформу.

«Рішення, оголошене вчора ввечері, було жорстоким і необґрунтованим. Воно необґрунтоване, тому що ви не можете виправити торговельний дисбаланс шляхом запровадження митних тарифів. Основи економічної теорії показують протилежне», – наголосив президент Франції.

За словами Макрона, європейці експортують товари у США на суму 500 млрд євро, а це рішення вплине на 70% експортних галузей економіки.

"Ми будемо мати 20% тарифного мита для всіх секторів, крім алюмінію, сталі і автомобілів, які вже мають 25% мита. Мита на фармацевтику, деревину та напівпровідники мають оголосити пізніше, але, ймовірно, будуть щонайменше 25%», – деталізував він.

Макрон повідомив, що у Франції експорт до Сполучених Штатів становить 1,5% ВВП, тому вона є менш вразливою, ніж Італія, де цей показник більше ніж 3%, та Німеччина (4%).

За його словами, масштаб і негативний характер нових мит вплинуть передусім на американську економіку. "Економіка та американці, як бізнес, так і громадяни, стануть слабшими та біднішими", – заявив глава Франції, закликавши європейців залишатися єдиними у питанні можливої відповіді США.

Макрон також закликав призупинити інвестиції в США до з'ясування ситуації. "Ми не наївні, тому ми збираємося захистити себе. Тож важливо, щоб майбутні інвестиції, або ті, що були оголошені в останні тижні, були на деякий час призупинені, поки ми не прояснимо ситуацію зі Сполученими Штатами", – сказав він.

За даними французьких ЗМІ, від нових мит США найбільше постраждає аерокосмічна галузь, на яку припадає майже чверть французького експорту до США, а також фармацевтична продукція та спиртні напої. Для сектору вин та коньяків запровадження високих мит буде найболючішим, оскільки США на сьогодні є для нього найбільшим закордонним ринком збуту.