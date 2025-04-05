МО України: У застосунку «Армія+» з’явиться можливість бронювати пріоритетні час та дату для одруження

У застосунку «Армія+» незабаром запустять сервіс для військовослужбовців, через який вони зможуть бронювати пріоритетні час та дату для одруження онлайн в «Дії».

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони України.

Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни в постанову про проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі, ініційовані Міністерством оборони та Міністерством цифрової трансформації.

Онлайн-шлюб у «Дії» запустили минулого року, 4 тисячі пар одружилися через цей сервіс. Користувачі подали вже 19 тисяч заяв про отримання цієї послуги.

Нині чимало українців та українок перебувають у Силах оборони і через службу не мають можливості взяти відпустку, щоб одружитися. Цим людям важливо мати змогу зробити це швидко, коли вони цього забажають, і не очікувати своєї черги довго.

Щоб отримати пріоритетні час і дату, необхідно буде подати заявку через застосунок «Армія+».

Важливо, що саме військовослужбовці мають бути ініціаторами одруження. Після того, як заявку схвалять у ДРАЦС, у застосунку «Дія» прийде сповіщення з деталями онлайн-церемонії.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції та Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, державним підприємством «Національні інформаційні системи» і ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.