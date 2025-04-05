МО України: У застосунку «Армія+» з’явиться можливість бронювати пріоритетні час та дату для одруження

У застосунку «Армія+» незабаром запустять сервіс для військовослужбовців, через який вони зможуть бронювати пріоритетні час та дату для одруження онлайн в «Дії».
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони України.
Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни в постанову про проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі, ініційовані Міністерством оборони та Міністерством цифрової трансформації.
Онлайн-шлюб у «Дії» запустили минулого року, 4 тисячі пар одружилися через цей сервіс. Користувачі подали вже 19 тисяч заяв про отримання цієї послуги.
Нині чимало українців та українок перебувають у Силах оборони і через службу не мають можливості взяти відпустку, щоб одружитися. Цим людям важливо мати змогу зробити це швидко, коли вони цього забажають, і не очікувати своєї черги довго.
Щоб отримати пріоритетні час і дату, необхідно буде подати заявку через застосунок «Армія+».
Важливо, що саме військовослужбовці мають бути ініціаторами одруження. Після того, як заявку схвалять у ДРАЦС, у застосунку «Дія» прийде сповіщення з деталями онлайн-церемонії.
Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції та Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України, державним підприємством «Національні інформаційні системи» і ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023