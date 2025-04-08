Макрон: росія має припинити прикидатись і вдаватися до тактики затягування у переговорах

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що росія має припинити прикидатись і вдаватися до тактики затягування у переговорах про припинення вогню у розв’язаній нею війні проти України.
Про це Макрон сказав в ході свого візиту до єгипетського Каїра, його цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".
За словами французького президента, "терміново необхідно, щоб росія припинила тактику удавання і затягування і прийняла безумовне припинення вогню", запропоноване президентом США Дональдом Трампом.
"Вже майже місяць росія не лише відкидає його, але й посилює бомбардування цивільного населення, що знову призвело до трагічних втрат кілька днів тому в Україні", – зазначив Макрон.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023