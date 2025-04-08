Макрон: росія має припинити прикидатись і вдаватися до тактики затягування у переговорах

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що росія має припинити прикидатись і вдаватися до тактики затягування у переговорах про припинення вогню у розв’язаній нею війні проти України.

Про це Макрон сказав в ході свого візиту до єгипетського Каїра, його цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

За словами французького президента, "терміново необхідно, щоб росія припинила тактику удавання і затягування і прийняла безумовне припинення вогню", запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

"Вже майже місяць росія не лише відкидає його, але й посилює бомбардування цивільного населення, що знову призвело до трагічних втрат кілька днів тому в Україні", – зазначив Макрон.