Euronews: Трибунал в Гаазі навіть заочно не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф

Спеціальний трибунал, який планується створити для переслідування за агресію проти України, не судитиме російського диктатора володимира путіна, поки він залишається президентом рф, навіть заочно. Те саме стосується і прем'єр-міністра росії михайла мішустіна і міністра закордонних справ росії сергія лаврова. Про це пише видання Euronews з посиланням на джерела, передає УНН.
«Спеціальний трибунал, який західні країни мають намір створити для переслідування за агресію проти України, не буде заочно судити володимира путіна доти, доки він залишається президентом рф», - пише видання.
Зазначається, що це саме положення поширюватиметься на прем'єр-міністра росії михайла мішустіна і міністра закордонних справ росії сергія лаврова.
«Судове переслідування цих високопоставлених чиновників буде дозволено тільки в тому разі, якщо обвинувачені будуть фізично присутні в залі суду, що малоймовірно, враховуючи, що росія не визнає вторгнення в Україну злочинним і рішуче налаштована проти співпраці із Заходом», - додає видання.
Співрозмовники наголошують, що як варіант, заочний суд може бути проведений лише після того, як путін піде з посади президента.
«Такі умови викладено в проєкті угоди, яка забезпечить правове підґрунтя для створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, правозахисної організації, що базується у Страсбурзі. Ця організація не входить до складу Європейського союзу, але блок бере активну участь у процесі», - повідомили джерела.
Технічна робота завершилася наприкінці березня і підписання угоди, що визначає порядок управління спеціальним трибуналом, має відбутися в Києві 9 травня, що збігається з Днем Європи, хоча точні терміни залежатимуть від політичного схвалення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023