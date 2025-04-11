Euronews: Трибунал в Гаазі навіть заочно не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф

Спеціальний трибунал, який планується створити для переслідування за агресію проти України, не судитиме російського диктатора володимира путіна, поки він залишається президентом рф, навіть заочно. Те саме стосується і прем'єр-міністра росії михайла мішустіна і міністра закордонних справ росії сергія лаврова. Про це пише видання Euronews з посиланням на джерела, передає УНН.

«Спеціальний трибунал, який західні країни мають намір створити для переслідування за агресію проти України, не буде заочно судити володимира путіна доти, доки він залишається президентом рф», - пише видання.

Зазначається, що це саме положення поширюватиметься на прем'єр-міністра росії михайла мішустіна і міністра закордонних справ росії сергія лаврова.

«Судове переслідування цих високопоставлених чиновників буде дозволено тільки в тому разі, якщо обвинувачені будуть фізично присутні в залі суду, що малоймовірно, враховуючи, що росія не визнає вторгнення в Україну злочинним і рішуче налаштована проти співпраці із Заходом», - додає видання.

Співрозмовники наголошують, що як варіант, заочний суд може бути проведений лише після того, як путін піде з посади президента.

«Такі умови викладено в проєкті угоди, яка забезпечить правове підґрунтя для створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, правозахисної організації, що базується у Страсбурзі. Ця організація не входить до складу Європейського союзу, але блок бере активну участь у процесі», - повідомили джерела.

Технічна робота завершилася наприкінці березня і підписання угоди, що визначає порядок управління спеціальним трибуналом, має відбутися в Києві 9 травня, що збігається з Днем Європи, хоча точні терміни залежатимуть від політичного схвалення.