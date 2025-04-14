Макрон: Лише росія обирає продовжувати війну

Після російського ракетного удару по Сумах в неділю французький президент Емманюель Макрон заявив, що сьогодні очевидно: росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа.
Про це очільник Франції написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти", – написав Макрон у дописі, продубльованому трьома мовами, зокрема, українською.
Всім відомо, додав Макрон, що лише росія хотіла цієї війни.
"Сьогодні очевидно, що лише росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа", – підкреслив французький президент.
Він зазначив, що потрібні рішучі заходи, щоби змусити росію припинити вогонь, та що Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети.
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