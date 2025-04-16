Пастор Бернс: Трамп, звісно, путіна не підтримує. Він йому не подобається, я вас запевняю

Особистий духовний радник лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа Марк Бернс розповів, що володимир путін насправді не подобається Трампу.
Про це Бернс заявив в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь".
"Коли президенту щось потрібне з якихось особистих питань чи ще щось, я один з кількох людей, до яких він звертається. І я ділюся з ним мудрістю, яку мені дає Ісус Христос. І мені здається, що Трампа торкнулася Божа правиця, і він знає, що ним рухає Бог", — розкрив подробиці своєї взаємодії з Трампом пастор.
Він також запевнив, що Трамп не підтримує путіна.
"Президент Трамп, звісно, путіна не підтримує. Він йому не подобається, я вас запевняю. Завдання президента Трампа – принести мир. А росія є агресором", — заявив Бернс.
Пастор підкреслив, що підтримає рішення Трампа, якщо той запровадить проти росії санкції, щоб знищити її економіку.
"Я знаю лише одне — росія напала на Україну, росія завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні, гинуть невинні люди. Тому якщо росія не зупиниться, то я повністю підтримую рішення президента Трампа ввести санкції проти росії, підірвати російську економіку, щоб у росії не було можливості більше бомбардувати Україну", — заявив Бернс.
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