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Гетманцев: В комітеті немає навіть законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій

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Верховна Рада не буде підтримувати ініціативи, які передбачають відкриття банківської таємниці податковій. Будь-які чутки про це фейкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

Видання Hromadske опублікувало статтю, в якій вказується, що згідно з Національною стратегією доходів Кабміну, розкрити банківську таємницю для податкової можуть уже цього року. Найпізніший термін - до 2027 року.

Водночас Гетманцев у коментарі виданню наголосив, що Мінфін готує відповідний законопроєкт, але його "навряд чи буде ухвалено за поточного скликання Ради".

Telegram-канали, посилаючись на цю статтю, почали писати про те, що банки вже цього року можуть передавати податковій інформацію про рахунки українців.

Нардеп Гетманцев, коментуючи такі вкиди в мережі, наголосив, що в його комітеті немає навіть законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій.

"І ні, до кінця цього скликання жодних шансів ухвалити це рішення немає. Не вірте фейкам", - наголосив він.

Гетманцев
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