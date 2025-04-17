Гетманцев: В комітеті немає навіть законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій

Верховна Рада не буде підтримувати ініціативи, які передбачають відкриття банківської таємниці податковій. Будь-які чутки про це фейкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.
Видання Hromadske опублікувало статтю, в якій вказується, що згідно з Національною стратегією доходів Кабміну, розкрити банківську таємницю для податкової можуть уже цього року. Найпізніший термін - до 2027 року.
Водночас Гетманцев у коментарі виданню наголосив, що Мінфін готує відповідний законопроєкт, але його "навряд чи буде ухвалено за поточного скликання Ради".
Telegram-канали, посилаючись на цю статтю, почали писати про те, що банки вже цього року можуть передавати податковій інформацію про рахунки українців.
Нардеп Гетманцев, коментуючи такі вкиди в мережі, наголосив, що в його комітеті немає навіть законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій.
"І ні, до кінця цього скликання жодних шансів ухвалити це рішення немає. Не вірте фейкам", - наголосив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023