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Стипендія до 20 000 гривень курсантам: що відомо про підвищення

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Кабінет Міністрів України затвердив постанову, ініційовану Міністерством оборони, яка передбачає збільшення грошового забезпечення для курсантів закладів вищої військової освіти, а також військових підрозділів у структурах закладів вищої освіти й фахової передвищої військової освіти.

Що відомо про стипендії курсантам до 20 000 гривень з 1 травня та хто їх може отримати — читайте детальніше на Фактах ICTV.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20250421-stypendiya-do-20-000-gryven-kursantam-pidvyshhytsya-z-1-travnya-hto-zmozhe-otrymaty/

З 1 травня 2025 року відбудуться зміни в нарахуванні стипендії курсантам військових вищих навчальних закладів.

Згідно з постановою, вони отримуватимуть близько 8 тис. грн. Крім того, для курсантів випускного року, які за підсумками сесії мають лише відмінні оцінки, а також тих, хто проходить військове стажування, передбачено підвищені виплати.

Зазначимо, що курсанти 3 та 4 курсів прирівнюються до контрактної служби, тому з 1 травня вони будуть отримувати підвищені стипендії — 20 100 грн.

Нагадуємо, що на сьогодні розмір грошового забезпечення курсантів коливається від 2 880 до 3 145 грн.

Постановою № 455 від 11 квітня 2025 року визначено, що тарифні коефіцієнти, які використовуються для обчислення щомісячних надбавок до посадових окладів, згідно з додатком 21 до постанови Кабміну № 988 від 11 листопада 2015 року (щодо грошового забезпечення поліцейських) та додатком 131 до постанови № 704 від 30 серпня 2017 року (щодо грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу), застосовуються у підвищеному розмірі до окремих категорій курсантів.

Зокрема, надбавки в триразовому розмірі призначаються:

  • курсантам випускного курсу або останнього року навчання, які склали поточну екзаменаційну сесію виключно на відмінно;
  • курсантам, які проходять стажування на завершальному етапі навчання в установах з особливими умовами підготовки. Зокрема: військових вишах, поліцейських академіях, військових підрозділах закладів вищої освіти та фахових передвищих навчальних закладах.

Таке підвищення застосовується до закладів, що підпорядковані:

  • Міністерству оборони, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, ДСНС, а також до структур, підконтрольних Міністерству внутрішніх справ України (автоматично в розмірі, збільшеному втричі);
  • Міністерству юстиції, Держспецзв’язку та іншим органам, у розпорядженні яких є військові формування (за окремим рішенням керівника державного органу, але не більше ніж у триразовому обсязі).

Зростання грошового забезпечення стане можливим завдяки перегляду посадових окладів та введенню надбавок — зокрема, за успішне складання сесій.

Виплати фінансуватимуться з коштів Державного бюджету України.

стипендії, курсанти
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