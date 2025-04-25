ЄК найближчим часом планує представити кроки для поступової відмови від імпорту російського викопного палива

Європейська комісія найближчим часом планує представити дорожню карту, в якій викладе кроки для поступової відмови від імпорту російського викопного палива.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на заході в Лондоні.

Фон дер Ляєн нагадала, що ЄС пообіцяв відмовитись від нафти та газу з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Серед іншого, нині на російський газ припадає 18% усього імпорту Єврокомісії у порівнянні з 45% у 2021 році, зазначила президентка Європейської комісії.

Цього вдалось досягти за рахунок збільшення експорту скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів і збільшення обсягів імпорту газу з Норвегії.

"Ці енергетичні партнерства, включно з імпортом СПГ зі Сполучених Штатів, залишаються стратегічно важливими для Європейського Союзу", – підкреслила вона.

Говорячи про дорожню карту для позбавлення енергетичної залежності від росії, фон дер Ляєн не підтвердила точну дату її публікації, але порядок денний Єврокомісії свідчить про те, що це може статись 6 травня.