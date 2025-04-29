ЦПД: росія має намір здійснити нову спробу легітимізації захоплених територій України

Країна-агресор росія має намір здійснити нову спробу легітимізації територій України, які вона захопила після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Спроба легітимізації відбувається на тлі вимог Кремля про визнання окупованих територій частиною рф.

Для цього Центральна виборча комісія (ЦВК) рф сформувала одномандатні округи на окупованих територіях.

На підконтрольній рф частині Донецької області росіяни мають намір сформувати три округи, у Луганській області — два округи та ще по одному округу на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

У планах Кремля завести у 2026 році до державної думи одинадцять "депутатів" з тимчасово окупованих територій. З цією метою в самій рф відбувається скорочення округів.

У ЦПД нагадали, що подібне країна-агресор зробила після окупації Криму 2014 року. На півострові було утворено чотири округи для виборів до Держдуми.