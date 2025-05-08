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Мерц: Усі члени ЄС мають збільшити витрати на оборону

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Усі члени Європейського союзу мають збільшити витрати на оборону, щоб заповнити брак оборонного потенціалу союзу і забезпечити постійну підтримку Україні, заявив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Лише таким чином ми зможемо поступово ліквідувати прогалини в наших можливостях і колективно підтримати Україну", - передають західні ЗМІ слова Мерца з пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

На конференції лідери країн також пообіцяли "почати нову Європу з франко-німецького співробітництва".

Як повідомлялося раніше, після візиту до Парижа канцлер ФРН вирушить до Варшави. У п'ятницю Мерц відвідає Брюссель, де зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Євроради Антоніу Кошта і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як написало в середу видання Tagesschau, Мерц планує найближчим часом відвідати Україну і зараз погоджує свій візит.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок привів до присяги лідера альянсу ХДС/ХСС Мерца як нового канцлера.

Бундестаг підтримав призначення Мерца канцлером у другому турі голосування. У першому турі він отримав лише 310 голосів на свою підтримку, не набравши необхідної більшості.

Макрон, Мерц
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