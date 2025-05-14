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Кабмін встановив нові правила реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога

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Кабмін розширив перелік підстав для реєстрації та тимчасового обліку авто, ввезених як гуманітарна допомога.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, передає Укрінформ.

«Нові правила стосуються автівок, завезених з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023 року за постановою Кабінету Міністрів України № 174», - йдеться у повідомленні.

Це означає:

  • юридична особа може поставити гуманітарну автівку на державну реєстрацію;
  • військові можуть оформити тимчасовий облік авто;
  • державна реєстрація дозволяє призначити належного користувача.

Зазначається, що послуга може потребувати часу – митниця має підтвердити інформацію щодо законності перетину кордону автомобілем.

Кабмін
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