У Держприкордонслужбі прокоментували акцію протесту на кордоні з Україною польських перевізників

Рішення польських перевізників розпочати акцію протесту на кордоні з Україною є дивним та схоже на маніпуляцію.
Таку думку висловив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, застосування українською стороною електронної черги, проти якої якраз і виступають поляки, насправді спрощує процес проходження кордону та дає рівні можливості як одній, так і іншій стороні.
«Швидше за все, це така сама маніпуляція, як і інші подібні закиди, як, наприклад, що українські перевізники порушують баланс на ринку перевезень у країнах Євросоюзу. Адже українські перевізники не здійснюють перевезення всередині країн ЄС, а лише – двосторонні перевезення з України до країн Європи та навпаки. Тому такі заяви робляться, щоб, можливо, отримати будь-які поблажки усередині країн ЄС», – сказав Демченко.
Він додав, що станом на 13 травня вантажоперевезення на пропускному пункті «Дорогуськ-Ягодин» практично зупинилися.
«За добу кордон Ягодин-Дорогуськ перетинало 1-1,2 тисячі вантажівок в обох напрямках. Польські прикордонники нам повідомили, що пікетувальники пропускатимуть одну вантажівку на годину у бік України і так само одну – у бік Польщі. Це фактично вантажопотік на цьому напрямі зводиться нанівець», – підсумував Демченко.
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