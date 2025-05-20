Білий дім: Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні. Цей конфлікт дістався йому "у спадок" від Джо Байдена, і тепер Трамп працює над тим, аби виправити ситуацію якомога скоріше. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо того, чи не планує Трамп встановлювати нові часові рамки для укладення мирної угоди між росією та Україною, Лівітт зазначила, що не має наміру "випереджати президента". Адже сам у цей час триває телефонна розмова між американським лідером та путіним.

Також речниця вкотре підкреслила, що ця війна дісталася Трампу "у спадок" від Джо Байдена і "Трамп наполегливо працює над тим аби виправити її".

«Президент чітко дав зрозуміти під час цього конфлікту, відколи успадкував його від Джо Байдена, обом сторонам, що хоче якомога швидше побачити мирне врегулювання та припинення вогню, але щодо конкретних термінів…Я не буду випереджати президента», - заявила вона.