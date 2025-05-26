Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Генштаб: З початку проведення операції в Курській області наші військові поповнили "обмінний фонд" майже на 1000 осіб

161

В серпні минулого року Сили оборони України розпочали наступальну операцію в Курській області рф. За час її проведення наші військові поповнили "обмінний фонд" майже на 1000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.

"Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил рф", - сказано у публікації.

Також там наголосили, що сили оборони України в надалі продовжують активні дії на території Курської області.

Курська область
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 мая 2025
Воскресенье, 25 мая 2025
Суббота, 24 мая 2025
Пятница, 23 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023