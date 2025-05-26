Генштаб: З початку проведення операції в Курській області наші військові поповнили "обмінний фонд" майже на 1000 осіб

В серпні минулого року Сили оборони України розпочали наступальну операцію в Курській області рф. За час її проведення наші військові поповнили "обмінний фонд" майже на 1000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.

"Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил рф", - сказано у публікації.

Також там наголосили, що сили оборони України в надалі продовжують активні дії на території Курської області.