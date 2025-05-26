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Келлог: російський масований обстріл України є прямим порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року

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російський масований обстріл України в ніч на 25 травня є прямим порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, які покликані захищати невинних людей під час конфліктів.

Про це написав спецпредставник президента США Кіт Келлог на своїй сторінці у Х.

«Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей. Ці напади є ганебними. Припиніть вбивства. Негайно припиніть вогонь», – зауважив Келлог.

Келлог
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