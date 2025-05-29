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Канада готова приєднатися до програми переозброєння ЄС

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Канада прагне вже влітку офіційно приєднатися до програми переозброєння Європейського Союзу ReArm Europe.

Як передає Укрінформ, про це в інтервʼю CBC News сказав премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

“З часу мого вступу на посаду премʼєр-міністра ведуться розмови стосовно нарощування взаємодії з нашими основними європейськими союзниками, аби ми стали з ними оборонними партнерами й приєдналися до їх велетенського нарощування оборонно-промислового комплексу, що матиме значні переваги тут, в Канаді. Ми швидко просуваємося й до 1 липня хотіли б побачити певну конкретику”, - сказав Карні.

За його словами, наразі 75% капітальних видатків Канади на оборону витрачаються у США. “Це не розумно. Краще було б витрачати більше вдома й мати диверсифіковані партнерства”, - зазначив премʼєр-міністр.

Карні наголосив, що Канада “мусить робити значно більше для убезпечення власних кордонів, для убезпечення Арктики, для убезпечення країни”. “Ми усвідомлюємо, що мусимо витрачати більше, утім робитимемо це у найкращих інтересах Канади разом із надійними партнерами, отримуючи найкраще співвідношення ціни та якості. Ми більше інвестуватимемо у Канаді, аби збільшувати кількість робочих місць й покращувати добробут власної країни”, - зауважив глава канадського уряду.

Він додав, що Канада збереже оборонне партнерство зі США, однак розвиватиме й інші напрямки співпраці. “Очікую на угоди й прогрес в обох з цих напрямків”, - сказав премʼєр-міністр.

Канада
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