Reuters: Конгрес тисне на Трампа щодо санкцій проти рф

Група республіканських конгресменів і радників Білого дому чинить тиск на президента США Дональда Трампа з вимогою підтримати новий раунд санкцій проти росії.
Про це 29 травня повідомляє Reuters, наголошуючи, що глава Білого дому досі не схвалив нові обмеження, очікуючи на потенційні результати перемовин із володимиром путіним щодо припинення війни в Україні.
Журналісти агентства зазначають, що Трамп скептично ставиться до ефективності санкцій і досі розглядає варіанти економічного партнерства з москвою.
Він також переконаний, що нові обмеження можуть лише посилити конфронтацію з рф і підірвати шанси на дипломатичне врегулювання конфлікту.
Утім, як зазначають співрозмовники Reuters у Білому домі, розчарування Трампа діями путіна дедалі зростає, особливо після інтенсивних ударів росіян по українських містах.
У зв’язку з цим він серйозно розглядає запровадження нових санкцій.
За даними джерел, американські посадовці вже підготували комплекс нових економічних заходів проти росії, які стосуються зокрема банківського та енергетичного секторів.
Один із можливих кроків — ухвалення законопроєкту, який передбачає введення 500-відсоткового тарифу на імпорт товарів із країн, що купують російську нафту.
Ініціативу підтримують сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ).
За словами одного з радників, такий підхід дозволив би Трампу дистанціюватися від санкцій, переклавши відповідальність на Конгрес, водночас зберігши можливість прямих перемовин із кремлем.
Крім того, у Білому домі обговорюється введення так званих вторинних санкцій — обмежень щодо третіх країн, які продовжують бізнес із рф. Такі заходи, на думку чиновників, могли б підвищити загальну ефективність тиску на москву.
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