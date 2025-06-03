Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт: У деяких господарствах втрати врожаю персиків та абрикосів становлять 100%

152

Через весняну посуху та заморозки врожайність кісточкових плодових дерев в Україні зазнала катастрофічних втрат. У деяких господарствах втрати врожаю персиків та абрикосів становлять 100%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг в медіацентрі "Україна" заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.

За його словами, найбільше постраждали плодові культури, зокрема персики, абрикоси, а також вишні та черешні — тут втрати сягають від 30 до 50%. Частково постраждали також груші та яблуні.

"В середньому, більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати", — зазначив Марчук.

Врівноважити ситуацію за рахунок імпорту також не вдасться. Як повідомив представник аграріїв, погодні умови завдали шкоди врожаю у багатьох країнах Східної Європи, які могли б стати альтернативним джерелом постачання фруктів в Україну.

Українські споживачі вже цього літа можуть зіткнутись з обмеженим асортиментом свіжих фруктів на ринку та суттєвим подорожчанням сезонної продукції.

Марчук, абрикоси, персикі
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 3 июня 2025
Понедельник, 2 июня 2025
Воскресенье, 1 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023