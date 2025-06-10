Фесенко: Перемир’я між Україною та росією наразі виглядає нереальним

Перемир’я між Україною та росією наразі виглядає нереальним через діаметрально протилежні позиції сторін.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, жодних дієвих і взаємоприйнятних пропозицій наразі не існує. І українська, і російська сторони озвучили свої "програми максимум" - однак вони несумісні.

"В обох пропозиціях, в нашій більше, є натяки на компроміс. Наприклад, по санкціям, де Україна каже, що ми готові визнати поступове скасування санкцій, але зі своїми зауваженнями - російські активи мають бути використані для відновлення України", - зазначив експерт.

Також Київ готовий прийняти рішення НАТО щодо перспектив членства України - тобто не наполягає на негайному вступі, але й не відмовляється від нього.

Натомість російська сторона, за словами Фесенка, виступає з ультиматумами. Зокрема, кремль вимагає виведення українських військ з окупованих територій або прийняття так званого "пакетного варіанту", який фактично означає визнання анексії чотирьох регіонів.

Фесенко вважає, що без залучення посередника - ймовірно, США чи Туреччини - зрушити переговори з мертвої точки неможливо.

"Переговори, якщо і будуть, а вони будуть в перспективі , вони не будуть виходити або на позицію України, або на позицію росії. потрібен з боку посередника, питання хто це буде - США чи Туреччина", - вважає експерт.

Він прогнозує, що в майбутньому діалог продовжиться, адже і Україна, і росія, а також Сполучені Штати, зацікавлені у певному форматі переговорів - зокрема з огляду на перспективи відносин із президентом Дональдом Трампом. Однак зараз очікується пауза.

"Компроміс має запропонувати третя сторона. Питання лише в тому, коли і як це відбудеться", - резюмував Фесенко.