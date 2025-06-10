Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Фесенко: Перемир’я між Україною та росією наразі виглядає нереальним

126
Фесенко: Перемир’я між Україною та росією наразі виглядає нереальним

Перемир’я між Україною та росією наразі виглядає нереальним через діаметрально протилежні позиції сторін.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, жодних дієвих і взаємоприйнятних пропозицій наразі не існує. І українська, і російська сторони озвучили свої "програми максимум" - однак вони несумісні.

"В обох пропозиціях, в нашій більше, є натяки на компроміс. Наприклад, по санкціям, де Україна каже, що ми готові визнати поступове скасування санкцій, але зі своїми зауваженнями - російські активи мають бути використані для відновлення України", - зазначив експерт.

Також Київ готовий прийняти рішення НАТО щодо перспектив членства України - тобто не наполягає на негайному вступі, але й не відмовляється від нього.

Натомість російська сторона, за словами Фесенка, виступає з ультиматумами. Зокрема, кремль вимагає виведення українських військ з окупованих територій або прийняття так званого "пакетного варіанту", який фактично означає визнання анексії чотирьох регіонів.

Фесенко вважає, що без залучення посередника - ймовірно, США чи Туреччини - зрушити переговори з мертвої точки неможливо.

"Переговори, якщо і будуть, а вони будуть в перспективі , вони не будуть виходити або на позицію України, або на позицію росії. потрібен з боку посередника, питання хто це буде - США чи Туреччина", - вважає експерт.

Він прогнозує, що в майбутньому діалог продовжиться, адже і Україна, і росія, а також Сполучені Штати, зацікавлені у певному форматі переговорів - зокрема з огляду на перспективи відносин із президентом Дональдом Трампом. Однак зараз очікується пауза.

"Компроміс має запропонувати третя сторона. Питання лише в тому, коли і як це відбудеться", - резюмував Фесенко.

Фесенко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 10 июня 2025
Понедельник, 9 июня 2025
Воскресенье, 8 июня 2025
Суббота, 7 июня 2025
Пятница, 6 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023