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ЦПД: росія активізує інформаційно-психологічні операції проти України та Заходу

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росія активізує інформаційно-психологічні операції проти України та Заходу у другій половині червня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними аналітиків, у другій половині червня російська пропаганда зосередиться одразу на кількох напрямках:

  • дискредитація української делегації на переговорах у Стамбулі,
  • спроби демонізувати ЗСУ,
  • маніпуляції темами НАТО, полонених.

Центр прогнозує, що російська пропаганда продовжить кампанію з дискредитації української переговорної групи у Стамбулі. Основний фокус буде спрямований на підрив довіри як всередині українського суспільства, так і серед міжнародних партнерів.

«Пропагандистські ресурси можуть поширювати фейкові повідомлення про нібито корупційні чи кулуарні зв’язки окремих представників делегації з російською стороною чи звинувачення у «зраді національних інтересів», – йдеться у повідомленні.

Експерти також вважають, що росіяни спробують через західні канали поширювати меседжі про те, що саме українська сторона затягує процес перемовин та зриває домовленості. Паралельно з цим вони намагатимуться виправдати своє небажання здійснювати реальні кроки до деескалації та припинення вогню.

Після успішної операції СБУ «Павутина» росіяни заявили про загрозу України для США. Нібито українські спецслужби можуть використати досвід для проведення спецоперацій на території Штатів або поділитись відповідними технологіями із терористичними угрупуваннями.

У Центрі також очікують хвилю російських вкидів про втому Заходу та розкол у підтримці Києва напередодні саміту НАТО в Гаазі, що відбудеться 24-25 червня.

«Пропагандистські джерела просуватимуть тезу про неспроможність НАТО забезпечити безпеку не лише Україні, а й власним державам-членам. Значну увагу приділятимуть формуванню образу Альянсу як надміру бюрократизованої та паралізованої структури, нездатної до рішучих дій без зовнішнього імпульсу з боку США», – додають у повідомленні.

Крім цього, окремим напрямком може стати поширення дезінформації і припущень про нібито прагнення США дистанціюватися від врегулювання війни в Україні.

російська пропаганда планує посилити дезінформаційні вкиди та маніпуляції навколо теми полонених. Основні зусилля зосередять на наративах про те, що Україна начебто застосовує тортури до полонених і порушує міжнародне гуманітарне право та нібито українська держава не хоче отримувати тіла своїх загиблих, щоб не платити сім’ям компенсації.

Крім цього, кремлівські пропагандисти намагатимуться залякати цивільне населення, заявляючи про швидке просування окупантів на фронті, можливі кампанії із закликами до українських бійців здаватися в полон, а також поширення фейків про катастрофічні втрати серед ЗСУ.

Також росія, ймовірно, продовжить активну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на залякування західних партнерів України. Одним із головних інструментів залишатиметься ескалаційна риторика з акцентом на погрози застосування ядерної зброї.

У квітні розвідка розповідала, що росіяни намагатимуться показати всьому світу, що українці нібито неадекватні та недоговороспроможні.

Того ж місяця росія розпочала нову хвилю інформаційної атаки проти України, звинувачуючи Київ у нібито небажанні вести переговори щодо завершення війни.

ЦПД
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