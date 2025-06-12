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Кабмін затвердив розмір місячної та квартальної премій державних службовців

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Кабінет Міністрів затвердив порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" в державних органах. Про це йдеться у постанові № 667 від 6 червня, передають Українські Новини.

Зокрема, розмір місячної або квартальної премії державних службовців не може перевищувати:

  • 30% посадового окладу для місячної премії;
  • 90% посадового окладу для квартальної премії.

Розмір премії залежить від своєчасного та якісного виконання завдань, визначених стратегічними і програмними документами Кабінету Міністрів, дорученнями прем’єр-міністра, а також забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів під час внесення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації прийнятих законів.

Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами уряду, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром Кабміну.

Розмір премії заступникам керівників таких центральних органів визначається керівником відповідного центрального органу виконавчої влади.

Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами уряду, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через відповідних членів уряду, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам визначається керівником державної служби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Кабмін, премії
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